انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأنيميا والتقزم بمدارس القاهرة

انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة للأنيميا والتقزم، للكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس محافظة القاهرة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم"، لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية.

جاء ذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا مدير فرع القاهرة للتأمين الصحى، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتستهدف الحملة طلاب جميع المدارس بفرع القاهرة وعددهم مليون و300 ألف تلميذ وتلميذه بإجمالي عدد 1600 مدرسة، وذلك بمتابعة 120 فرقة عمل من التأمين الصحي بفرع القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد عطا مدير عام فرع القاهرة على ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدارس القاهرة.

وأكد محمد عطية مدير المديرية على تعاون فريق العمل بالإدارات التعليمية الـ33 التابعة للقاهرة ومدارسها والمنسقين الصحيين مع الفرق الطبية وتقديم كافة التيسيرات وسبل الراحة وتسهيل مهمتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية، لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وانطلق العام الدراسي الحالي 2021-2022، السبت 9 أكتوبر الماضي، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع المنشآت التعليمية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.