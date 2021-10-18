الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأنيميا والتقزم بمدارس القاهرة

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة

انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة للأنيميا والتقزم، للكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس محافظة القاهرة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم"، لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية.

جاء ذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا مدير فرع القاهرة للتأمين الصحى، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتستهدف الحملة طلاب جميع المدارس  بفرع القاهرة وعددهم مليون و300 ألف تلميذ وتلميذه بإجمالي عدد 1600 مدرسة، وذلك بمتابعة 120 فرقة عمل من التأمين الصحي بفرع القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد عطا مدير عام فرع القاهرة على ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدارس القاهرة.

وأكد محمد عطية مدير المديرية على تعاون فريق العمل بالإدارات التعليمية الـ33 التابعة للقاهرة ومدارسها والمنسقين الصحيين مع الفرق الطبية وتقديم كافة التيسيرات وسبل الراحة وتسهيل مهمتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية، لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 وانطلق العام الدراسي الحالي 2021-2022، السبت 9 أكتوبر الماضي، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع المنشآت التعليمية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

المبادرة
المبادرة
نظم المعلومات رئيس الجمهورية محافظة القاهرة التضامن الابتدائية الصحة محافظ القاهرة وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التأمين الصحي الجمهورية ارتداء الكمامة مديرية التربية والتعليم تلاميذ المدارس الدكتورة هالة زايد استعدادات مكثفة استعدادات اللواء خالد عبد العال الانيميا

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

أجنبي يطلب من بيج رامي زيارة مصر.. والأخير يرد: «نحن أهل كرم» (فيديو)

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

اليوم.. علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وأكسجين أمام محكمة أمن الدولة العليا

مجلس الدولة يوافق على مشاركة المستشار «خفاجي» بلجنة مناقشة رسالة دكتوراه

الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم وبيانات صينية ضعيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير