الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرور الجيزة ينشر خدمات بمحيط غلق شارع البحر الأعظم

غلق شارع البحر الأعظم
غلق شارع البحر الأعظم

نشرت الإدارة العامة للمرور بالجيزة الخدمات الأمنية اللازمة، صباح اليوم الإثنين، بمحيط غلق كلي لشارع البحر الأعظم بسبب أعمال تركيب الكمر المعدني لنزلة كوبري شارع  البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.  

غلق كلي لشارع البحر الأعظم

وأعلنت إدارة مرور الجيزة إجراء غلق كلي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس، تحديدًا عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي للقادم من المعادي، اتجاه شارع البحر الأعظم وذلك لمدة 6 أيام بدأت من الساعة 12 صباح اليوم الإثنين على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ويأتي الإغلاق بسبب القيام بأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بنزلة البحر الأعظم المستحدث، للقادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي، والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري والتي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وجهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين، وقالت مصادر أن حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير اتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارًا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتي يبلغ طولها ما يقرب من (30) مترًا.

وأضافت المصادر أن السير في الاتجاه الآخر الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب لمسافة ما يقرب من (70) مترًا بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض في اتجاهات حركة المركبات.

وتابعت أن العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه الأصلي (المؤدي إلى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق استحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الأعظم.

الإدارة العامة للمرور الجيزة شارع البحر الأعظم تركيب الكمر المعدني نزلة البحر الأعظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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