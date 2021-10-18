وزارة الشباب: إطلاق سفينة النيل للشباب العربي سنويا

كشفت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية بوزارة الشباب والرياضة عن اتفاق الوزارة بالتعاون مع الجامعة العربية لإطلاق سفينة النيل للشباب العربي سنويا؛ بعد النجاح الذى حققته السفينة، المرة الأولى، قبل ثلاث سنوات والمرة الثانية يوم الجمعة الماضية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية بوزارة الشباب والرياضة إن إطلاق سفينة الشباب سنويا تقرر بعد العرض على المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ لإقرار ذلك واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وأضافت نجوى صلاح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن وزير الشباب والرياضة يتابع فعاليات سفينة النيل للشباب العربي في رحلتها حاليا من القاهرة بأسوان، ويطمئن على توفير كل سبل الراحة لضيوف مصر من شباب 15 دولة عربية وتنفيذ البرنامج الثقافى والفنى والترفيهي لهم وتلبية كل احتياجاتهم.

كما كشفت عزم وزارة الشباب والرياضة إطلاق سفينة الشباب الإفريقي قريبا على غرار سفينة الشباب العربي، وذلك في إطار اهتمام مصر بالقارة الأفريقية ولتعزيز التواصل بين شباب مصر وافريقيا وفى إطار التوجه المصري لإفريقيا.

كما أكدت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب أهمية سفينة الشباب العربي؛ لتبادل الثقافات والعادات والتقاليد والخبرات بين شباب الوطن العربي واكتشاف المواهب من بينهم من خلال الندوات والمحاضرات، التي يتم تنظيمها ضمن فاعليات السفينة في مجال الصناعات الإبداعية والذكاء الصناعي والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة وهى المجالات التي يرتبط بها الشباب.

ونوهت بدور السفينة في تشجيع السياحة العربية إلى محافظات الوجه القبلي حتى اسوان و تعرف الشباب العربي بالحضارة والتراث المصري في مختلف العصور القديمة وما قدمه المصريون من آلاف السنين للإنسانية فى كل المجالات

وأشارت نجوى صلاح إلى أن تواجد الشباب العربي سويا لمدة عشرة أيام فى رحلتهم على صفحة النيل تحقق التالف والتفاهم بين الشباب وهم يمثلون مستقبل أمتنا العربية ويدعمون ويساهمون فى برامج التنمية الشاملة.

وحول الجديد في سفينة الشباب العربي هذا العام في نسختها الثانية، مقارنة بالمرة الأولى، قالت إنه جرى تكثيف الندوات الثقافية والترفيهية وعقد ندوات عن الصناعات الإبداعية لاكتشاف المبدعين من الشباب مع مرافقة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة مع السفينة لإضفاء جو ترفيهي وليتبادل الشباب فنون دولهم.

وأشارت نجوى صلاح إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية على متن سفينة النيل للشباب العربي بالتركيز على التباعد بين الشباب في اللقاءات الجماعية والتمسك بارتداء الكمامات وتخصيص كبائن احتياطية للعزل، كما جرى التشديد على ضرورة حصول المشاركين على التطعيمات المطلوبة لدى استقبالهم بمصر مبينة أن وجود السفينة وسط النيل والطبيعة سيكون حماية طبيعية مع الإجراءات الوقائية.

وبينت نجوى صلاح أن الفنانين نادية مصطفى وهاني مهنا كانا في استقبال الشباب على متن السفينة للترحيب بهم حيث التقط الشباب الصور التذكارية معهما كما أن تواجد مايسترو متخصص مع الشباب يساهم في كشف المواهب بينهم حيث تضم سفينة النيل نحو 120 شاب وفتاة من 15 دولة عربية وتنفذها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.