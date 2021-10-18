الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قتلت ما لا يقل عن 35 شخصا.. سر كارثة فيضانات الهند (صور وفيديو)

فيضانات الهند
فيضانات الهند

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن ما لا يقل عن 35 شخصا لقوا مصرعهم في فيضانات جنوبي الهند، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وعزلت البلدات والقرى.

وتابعت أن من بين القتلى 5 أطفال، وهناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى أكثر من ذلك في ذلك اعتبار الكثير من المواطنين في عداد المفقودين.

وأضافت أن المياه جرفت عدة منازل وعلق المواطنين في منطقة كوتايام بولاية كيرالا، وتعد كوتايم وايدوكي هما من أكثر المناطق تضرراً في الولاية، كما تسببت أيام الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية مميتة.

وقال مسئولون إن طائرات الهليكوبتر العسكرية تستخدم لنقل الإمدادات والأفراد من المناطق التي حوصر فيها المواطنون.

قال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، إنه تم إجلاء آلاف الأشخاص وتم إنشاء أكثر من 100 معسكر إغاثة في جميع أنحاء الولاية.

وقال مسئولون من مدينة أليبي إن الوضع في المدينة مثير للقلق، فهناك شبكة من القنوات والبحيرات وهي عرضة للفيضانات.

وأكدت الاذاعة البريطانية، أنه يتم استخدام قوارب الصيد لإجلاء الناجين المحاصرين في كولام والمدن الساحلية الأخرى ، حيث جرفت أجزاء من الطرق واقتلعت الأشجار.

وتابعت أنه من المألوف أن تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا ، حيث اختفت الأراضي الرطبة والبحيرات التي كانت بمثابة ضمانات طبيعية ضد الفيضانات بسبب زيادة التحضر والبناء.

وأضافت أنه في عام 2018 ، لقي حوالي 400 شخص مصرعهم ونزح أكثر من مليون آخرين بسبب أسوأ فيضانات في ولاية كيرالا منذ قرن، ووجد تقييم أجرته الحكومة الفيدرالية في نفس العام أن الولاية ، التي يتدفق منها 44 نهراً ، كانت من بين أكثر 10 نهراً عرضة للفيضانات.

فيضانات الهند انهار عسكرية الولاية كيرالا

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