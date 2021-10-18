الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

مسلسل الهيبة
مسلسل الهيبة

تبدأ شبكة قناة mbc 1 الليلة في عرض أولى حلقات الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة - جبل”  للنجم تيم حسن، وذلك بعد عرض أولى حلقات العمل أمس على منصة شاهد الرقمية والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة.

تفاصيل الجزء الخامس مسلسل الهيبة

مواجهات جبل لا تنتهي، وفي كل مرة يقفل باباً من الصراع يفتح أمامه أبواب، وبعد خمسة مواسم، هل يتمكن جبل من إنهاء صراعاته ومشاكله، أم تتجدّد هذه المشاكل وتتعمق؟ هذا ما تجيب عليه أحداث مسلسل “الهيبة- جبل”، من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، والممثلة الكبيرة منى واصف، وإخراج سامر البرقاوي. يُعرض على MBC1، وقبل ذلك بـ 24 ساعة عبر “شاهد VIP”.

txt

تيم حسن يتصدر بوستر مسلسل «الهيبة- جبل» تمهيدًا لعرضه

txt

مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية في عشق البنات على الحياة

txt

مواعيد عرض «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»

txt

مواعيد عرض مسلسل «زي القمر» حكاية «فوتوشوب»

أحداث مسلسل الهيبة جبل

تستمر الأحداث من حيث انتهت، وتضيء على الحرب المفتوحة التي يشنها جبل على زيدان وشركائه رداً على جريمة هزّت بيته الداخلي، فإلى أين ستؤول هذه الحرب؟ وهل ينجح في الفوز أم سيتعرّض لخسارات جديدة في ضوء المؤامرات المستمرة؟ في الجزء الخامس، تُستكمل التطورات إثر فترة زمنية أمضاها جبل بين جدران السجن، يعود إثرها إلى الهيبة ليجدها تنعم بخيرات مشروع سد مائي شيّد على أرض شيخ الجبل، لكن صفاء المياه التي تتجمع في السد سيعكّرها ظل رجل عائد من الماضي حوّل السدّ الى أخطر منفذ تهريب، الأمر الذي سيكتشفه جبل ويكتشف معه أن الهيبة ترزح تحت خطر وجودي يضعها أمام معركة حياة أو موت.

مواعيد عرض مسلسل الهيبة جبل

يعرض مسلسل الهيبة على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة على أن تتم إعادته بواقع مرتين يوميا في الساعة الرابعة صباحا والواحدة ظهرا.

أبطال مسلسل الهيبة

مسلسل “الهيبة- جبل”، من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، والممثلة الكبيرة منى واصف، وإخراج سامر البرقاوي. يُعرض على MBC1، وقبل ذلك بـ 24 ساعة عبر “شاهد VIP”.

الهيبة مسلسل الهيبة الجزء الخامس مسلسل الهيبة الهيبة تيم حسن مواعيد عرض الجزء الخامس مسلسل الهيبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

رويترز: قصف جوى إثيوبى عنيف على إقليم تيجراى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير