مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

تبدأ شبكة قناة mbc 1 الليلة في عرض أولى حلقات الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة - جبل” للنجم تيم حسن، وذلك بعد عرض أولى حلقات العمل أمس على منصة شاهد الرقمية والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة.

تفاصيل الجزء الخامس مسلسل الهيبة

مواجهات جبل لا تنتهي، وفي كل مرة يقفل باباً من الصراع يفتح أمامه أبواب، وبعد خمسة مواسم، هل يتمكن جبل من إنهاء صراعاته ومشاكله، أم تتجدّد هذه المشاكل وتتعمق؟ هذا ما تجيب عليه أحداث مسلسل “الهيبة- جبل”، من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، والممثلة الكبيرة منى واصف، وإخراج سامر البرقاوي. يُعرض على MBC1، وقبل ذلك بـ 24 ساعة عبر “شاهد VIP”.

أحداث مسلسل الهيبة جبل

تستمر الأحداث من حيث انتهت، وتضيء على الحرب المفتوحة التي يشنها جبل على زيدان وشركائه رداً على جريمة هزّت بيته الداخلي، فإلى أين ستؤول هذه الحرب؟ وهل ينجح في الفوز أم سيتعرّض لخسارات جديدة في ضوء المؤامرات المستمرة؟ في الجزء الخامس، تُستكمل التطورات إثر فترة زمنية أمضاها جبل بين جدران السجن، يعود إثرها إلى الهيبة ليجدها تنعم بخيرات مشروع سد مائي شيّد على أرض شيخ الجبل، لكن صفاء المياه التي تتجمع في السد سيعكّرها ظل رجل عائد من الماضي حوّل السدّ الى أخطر منفذ تهريب، الأمر الذي سيكتشفه جبل ويكتشف معه أن الهيبة ترزح تحت خطر وجودي يضعها أمام معركة حياة أو موت.

مواعيد عرض مسلسل الهيبة جبل

يعرض مسلسل الهيبة على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة على أن تتم إعادته بواقع مرتين يوميا في الساعة الرابعة صباحا والواحدة ظهرا.

أبطال مسلسل الهيبة

مسلسل “الهيبة- جبل”، من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، والممثلة الكبيرة منى واصف، وإخراج سامر البرقاوي. يُعرض على MBC1، وقبل ذلك بـ 24 ساعة عبر “شاهد VIP”.