الخميس.. نادي «المركزي للمحاسبات» يحتفل بالمولد النبوي في العاصمة الإدارية الجديدة
ينظم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يوم الخميس المقبل 21 أكتوبر الجاري، احتفالية كبرى بالمولد النبوى الشريف، بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع النادي "كاتلان" بالحى السكنى R7 والمقام على مساحة 40 فدان.
وأكد ياسر حبيب، المتحدث الرسمي لنادى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لـ "الدستور"، أن الاحتفالية سيحضرها بعض من قيادات العاصمة الإدارية الجديدة ولفيف من الشخصيات العامة وإعلاميين وصحفيين والسادة قيادات وأعضاء النادي، وكذا الحاجزين بالمشروعين، ولمعاينة الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في تنفيذ المشروع.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه ستقام احتفالية دينية كبرى بحضور علماء من الأزهر الشريف، ومجتمعين جميعا ابتهاجا واحتفاء بمولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
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