الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قائمة أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

الدواجن
الدواجن

بورصة الدواجن.. يبحث محبي الدواجن ومربيها عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق ١٨من شهر أكتوبر الجارى بالبورصة والأسواق المحلية، شهدت الدواجن الفترة حاليا استقرارا ملحوظا بالسوق المحلية لتسجل 27.5 جنيه فى المزرعة،  وفقا  لتصريحات سابقة  لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، كما أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى بيان سابق حجم  الإنتاج المحلي من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين

فى هذه السطور، تستعرض "الدستور" أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية.

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الدولار يرتفع وسط مخاوف من تأثير التضخم على أسعار الفائدة

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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021: الكندوز بـ140 جنيه

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أسعار زيوت الطعام للمستهلك اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها

أسعار الدواجن البيضاء

بلغت  أسعار الدواجن البيضاء حول 31 و32 جنيهًا للكيلو،  وهذا وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ،حيص يسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

اسعار الرومى اليوم

فيما بلغ  سعر الرومى اليوم  الاثنين عند 50 جنيها للكيلو في السوق المحلية، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار وذلك قبل توقف التصدير فى 2006.

اسعار الكتاكيت اليوم

بلغت اسعار الكتاكيت اليوم الاثنين  حول 11 و13 جنيهًا، وقد يتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفقاً لبيانات خاصة باتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا

وصل سعر الدواجن بالبورصة منير السقا 31 جنيهًا وذلك للدواجن البيضاء، و31 جنيهًا للساسو، وقد يصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة بالسوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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