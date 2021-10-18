أسعار البيض اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

أسعار البيض اليوم الاثنين 18 أكتوبر البيض اليوم .. يبحث المهتمين بأسعار المواد الغذائية عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار البيض اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري، فقد سجل سعر البيض أسعار غير مسبوقة في السوق المحلية، ما أثار بدوره تساؤل بشكل كبير حول أسباب هذه الزيادة، خاصة في الوقت الحالي مع عودة الدراسة حيث يعد البيض أحد المدخلات الأساسية في طعام الطلبة خاصة صغار السن، سواء في وجبة الإفطار في المنزل أو في وجبة الإفطار بالمدرسة.



وتستعرض "الدستور " في هذا التقرير أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق المحلية.

أسعار البيض اليوم الاثنين

يرتفع سعر البيض اليوم الاثنين 18 أكتوبر إلى مستوى جديد، فقد وصل سعر البيضة لجنيهان ليصل سعر كرتونة البيض 30 بيضة إلى 60 جنيها، هذا بالنسبة للبيض الأبيض، بينما تصل كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 62 جنيها. فيما أكد التجار أن هناك بعض المناطق التي تشهد تجاوز في هذه الأسعار.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

حدد مربي الدواجن والتجار الأسباب التى نجم عنها تلك القفزات في أسعار البيض.

وارجعوا هذا الارتفاع الجديد في أسعار البيض إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الإنتاج حاليا مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن بداية موسم الدراسة وزيادة الطلب عليه، خاصة أن فترة الشتاء والموسم الشتوي تشهد بشكل عام زيادة الطلب على البيض على عكس ما يحدث في الصيف.

إنتاج مصر من الدواجن والبيض

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج مصر من الدواجن أو الطيور بالفعل يصل حوالى 1.6 مليار طائر سنويا وهو ما يحقق نحو 97% من الاستهلاك المحلي، كما وصل إنتاج مصر من البيض نحو 13 مليار بيضة سنويا (ويصل عدد سكان مصر حاليا لنحو 105 ملايين مواطن).