الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

1000 جنيه ارتفاعًا في سعر طن الفول الأسترالي لدى تجار الجملة

الفول
الفول

تباينت أسعار الفول في السوق المحلي المصري لدى تجار "الجملة"، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، بينما استقرت وفقًا لسعر المستهلك بمختلف أنواعه "البلدي والمستورد وأيضًا الرفيع والعريض"، والتي شهدت تباينًا اليوم، فقد استقرت أسعار الفول البلدي بنوعيه "رفيع وعريض الحبة"، لتسجل استقرارًا للأسبوع الثاني على التوالي، فيما ارتفعت أسعار الفول المستورد بنوعيه "الأسترالي و الليتواني" بنحو 1000 جنيهًا في الطن، وذلك في ظل المتابعة اللحظية واليومية لآخر المستجدات التي تحدث على أسعار السلع في مصر.

1000 جنيه ارتفاع في طن الفول الأسترالي خلال 24 ساعة

وجاءت أسعار الفول ، على النحو التالي،  الفول البلدي "رفيع الحبة" في السوق المحلي، سجل سعر الطن ثباتًا عند 10,500 جنيهًا، للأسبوع الثاني على التوالي، وثبتت أيضًا أسعار الفول البلدي "عريض الحبة" اليوم الإثنين، عند 9,000 جنيهًا للطن، فيما ارتفعت أسعار الفول الأسترالي، في السوق المحلي ، ليسجل سعر الطن 8,300 جنيهًا للطن، بارتفاع 1000 جنيهًا في الطن عن أسعار أمس.

كما سجلت أيضًا أسعار الفول الليتواني لدى التجار ارتفاعًا بلغ حوالي 1000 جنيهًا في الطن، ليسجل سعره 8,000 جنيهًا للطن، مقارنةً بـ 7,000 جنيهًا في الطن أمس.

أسعار الفول للمستهلك

وترصد الدستور أسعار الفول لدى المستهلك بالسوق المحلي، إذ تراوح سعر الفول السايب اليوم من 18 إلى20 جنيهًا للكيلو، أما الفول البلدي فقد استقر السعر عند 30 جنيهًا (نصف كيلو) ،واستقرت أيضًا أسعار الفول البلدي رفيع الحبة، ليتراوح سعر الكيلو منه ما بين 24  إلى 34 جنيهًا، وأيضًا استقر سعر الفول البلدي عريض الحبة ليتراوح سعر الكيلو ما بين 22 إلى 30 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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