الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تحصل على التأهيل المبدئي لأول لقاح محلي ضد «الورم الحليمي البشري»

لقاح
لقاح

أكد مطور لقاح "سيكولين" المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، وهو أول لقاح تم تطويره ذاتيًا في الصين، اليوم الإثنين، أنه حصل على التأهيل الأولِّي من منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن هذه الخطوة تشير إلى أن منظمة الصحة العالمية، منحت اللقاح ختم موافقتها على السلامة والفعالية، وقد تصدره وكالات الشراء التابعة للأمم المتحدة حاليًا.

وتم تطوير "سيكولين" بشكل مشترك من قِبَل جامعة "شيامن" وشركة "شيامن إنوفاكس" للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، ما يجعل الصين ثالث دولة في العالم توفر إمدادًا مستقلاً من لقاح سرطان عنق الرحم، بعد الولايات المتحدة، وبريطانيا، وحاليًا، دمجت بعض الأماكن في مقاطعات؛ "فوجيان، وجيانجشي، وسيتشوان، وشاندونج" الصينية، لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، في برنامج التطعيم المجاني، أو نفذت حملات تطعيم مجانية للفتيات من سن 9 إلى 14 عامًا.

وعلى صعيدٍ آخر، أبلغت مقاطعة "شنشي" شمال غربي الصين، عن 6 إصابات مؤكدة محلية العدوى بفيروس "كوفيد-19"، وحالة واحدة بدون أعراض من يوم الأحد الماضي إلى الساعة 7 صباح اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة، إنه تم تشخيص اثنين منهم - وهما زوجان- على أنهما حالات مؤكدة يوم الأحد، بينما تم تشخيص الحالات الخمس الأخرى على أنها حالات مؤكدة أو حالة بدون أعراض في الساعة 2:50 صباح اليوم الإثنين.

ويتلقى الأشخاص السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 62 و76 عامًا، العلاج في مستشفى مخصص في مدينة "شيآن".

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