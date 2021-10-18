الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نجمة تلفزيون الواقع «كورتني كاردشيان» تعلن خطوبتها من «ترافس باركر»

كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان خطوبتها من صديقها المغني ترافس باركس، بعد علاقة بدأت منذ أقل من عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن ترافس 45 عامًا تقدم لخطوبة كورتني 42 عامًا أمس الأحد في فندق روسوود ميرامار في كاليفورنيا.

ونشرت كورتني صورًا لها وهي تعانق  ترافس وسط زهور حمراء على صفحتها على موقع انستجرام، وكتبت أسفلها " للابد"، وفي حالة اتمام الزواج، سوف يكون الأول لكورتني والثالث لترافس.

وفي سياق متصل، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي "كيم كارداشيان" طلبها الطلاق رسميًا من زوجها مغني الراب الأمريكي "كاني ويست" بعد قرابة 7 أعوام من الزواج، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صور من قصرهما في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

كانت قد كشفت كيم كارداشيان في وقت سابق هي وزوجها السابق كاني ويست عن تفاصيل قصرهما المميز في Hidden Hills وقالًا أنه استغرق حوالي 4 سنوات من العمل وتنفيذ التصميمات بالإضافة إلى 20 مليون دولار أمريكي لتحويله إلى منزل أحلامهما بعد أن انتقلا إليه مع أولادهما الأربعة في عام 2017.

انستجرام فندق روسوود كورتني كاردشيان كاردشيان كيم كارداشيان ترافس باركس

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