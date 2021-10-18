الصحة العراقية: لا رفع لقيود كورونا حاليا

اشترطت وزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاع معدلات التلقيح ضد كورونا حتى يتسنى رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لا يمكنه مغادرة ملف فيروس كورونا في الوقت الحالي، لأنه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى ترفع كل إجراءات التقييد الصحي".

وأضاف أن "الدول التي رفعت التقييد، هي الدول التي حققت نسبة عالية من التلقيح، لذلك رفعت القيود الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد انخفاضا ملحوظا بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حيث سجلت 18 حالة وفاة، ما رفع الإجمالي إلى 22756.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.