أستراليا: تطعيم 70% من إجمالي المواطنين ضد «كورونا»

ذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، اليوم الإثنين، أن أستراليا اقتربت من تطعيم 70% من إجمالي المواطنين ضد فيروس كورونا، وسط آمال متزايدة في عودة السياح الدوليين والعمال والطلاب قبل رأس السنة.

وذكرت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني- أن أكثر من 68٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة وما فوق، تلقَّوا الجرعتين من اللقاح، في حين تم تطعيم 84.8٪ بجرعة واحدة فقط.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان، عن تفاؤله بأن تغطية التطعيم الوطنية بجرعة مزدوجة بنسبة 80٪، ستعطي الأمة المزيد من الخيارات، قائلًا: "عودة الأستراليين أولًا، ثم أرى أنه قبل عيد الميلاد يمكننا أن نبدأ في النظر إلى السياح والطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات قضاء الإجازات والقوى العاملة في المحيط الهادئ لدينا"، موضحًا أن العمالة المهاجرة ستكون حاسمة لدفع الانتعاش الاقتصادي في أستراليا.

ومن المقرر أن تبدأ أستراليا في إصدار شهادات إثبات اللقاح اعتبارًا من غد الثلاثاء، لتأكيد حالة تحصين المسافرين.

علاج جديد

وفي سياقٍ متصل، حصلت أستراليا على علاجين جديدين لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، إلا أن هذه العلاجات لن تحل محل اللقاحات، حسبما قال وزير الصحة جريج هانت.

ونقل الموقع الإخباري لشبكة الأخبار الأسترالية "إس. بي. إس"، عن وزير الصحة قوله، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة "روشيه برودكتس" لتزويد 15 ألف جرعة من علاج رونا بريف القائم على الأجسام المضادة.

وأضاف هانت، أن العلاج الوريدي الذي يتم تقديمه في المراحل المبكرة من العدوى، يوفر انخفاضًا بنسبة 70% في احتمال دخول شخص إلى المستشفى أو وفاته.

وقال للصحفيين في كانبيرا، أمس الأحد: "هذه الجرعات ستكون في أستراليا خلال شهر أكتوبر الجاري، كما أمنت الحكومة 500 ألف جرعة من عقار "فايزر" المضاد للفيروسات والذي سيكون متاحًا في عام 2022".

وأفاد: "من المتوقع أن يساعد هذا العلاج، الذي لا يزال يخضع لتجارب سريرية، في تقليل حدة المرض أو ظهوره لدى البالغين الذين يصابون أو تعرضوا لكورونا، لكنه لا يحل محل اللقاحات"، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء 32.5 مليون جرعة لقاح حتى الآن في أستراليا.