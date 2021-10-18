رئيس فنزويلا: سنطلب مساعدة دولية للإفراج عن الدبلوماسي المحتجز بأمريكا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته ستطلب من المنظمات الدولية المساعدة في الإفراج عن الدبلوماسي الفنزويلي أليكس ساب المحتجز في الولايات المتحدة بعد قيام سلطات "الرأس الأخضر" بتسليمه إليها.

وقال الرئيس الفنزويلي في خطاب متلفز أذيعت مقتطفات منه اليوم "إننا نتحرك على كافة المستويات في الأمم المتحدة بنيويورك وفي منظمات حقوق الإنسان من أجل الإفراج عن الدبلوماسي أليكس ساب، وسيستمر الكفاح من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق حريته".

وأكد رئيس فنزويلا أن الدبلوماسي كان قد تعرض للاختطاف بدون أمر أعتقال، ووصف عملية تسليمه من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة بأنها كانت بمثابة "طعنة في الظهر".

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن الدبلوماسي الفنزويلي سيمثل للمحاكمة في فلوريدا اليوم.

يذكر أن الدبلوماسي ساب كان في طريقه إلى إيران للقيام بمهمة إنسانية لصالح الحكومة الفنزويلية عندما تم اعتقاله أثناء توقف الطائرة التي كان يستقلها في الرأس الأخضر للتزود بالوقود خلال العام الماضي، وأن عملية اعتقاله تمت بناءً على أمر تسليم أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر كانت قد رفضت خلال شهر سبتمبر الماضي الاستئناف الذي قدمه محاميو الدبلوماسي الفنزويلي في قضيته، وبالتالي أيدت تسليمه إلى الولايات المتحدة.