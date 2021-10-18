في فصل الشتاء.. أبرز تصميمات ديكورات غرف الأطفال 2021

تختلف تصميمات غرف الأطفال بحسب المساحة وطبيعة المكان، وكذلك طبيعة الفصل ايضًا، فهناك العديد من الأشخاص يفضلون تغيير الديكورات الخاصة بالمنزل مع بداية فصل جديد بإضافة أشياء وإزالة أشياء أخرى.

ونجد الاهتمام الأكبر في فصل الشتاء خلال تنفيذ ديكورات غرف الأطفال بالتدفئة والاستعانة ببعض الديكورات المختلفة لتحقيق ذلك في النهاية، ونرصد في التقرير التالي بحسب موقع “ digsdigs” أبرز ديكورات غرف الأطفال لفصل الشتاء هذا العام.

غرف أطفال

غرفة نوم مشتركة كلاسيكية بألوان الباستيل مع جدار لهجة خضراء وأسرّة معدنية بيضاء وسلة وثريا زهرية وفراش زهري، مناسبة لفصل الشتاء.

غرف أطفال

غرفة نوم مشتركة أنيقة راقية للأطفال مع جدران وورق حائط وسقف لافندر وأثاث عتيق أنيق ومظلات وثريا جميلة، من افضل ديكورات لفصل الشتاء.

غرف أطفال

غرفة نوم ريفية أنيقة للأطفال مع أثاث عتيق وثريا كريستالية وسجادة زهرية وسلال بالإضافة إلى لوحات زخرفية.

غرف أطفال

غرفة نوم أنيقة رثة بجدران زهرية وأثاث أبيض وأسرّة وردية جميلة ومخططة وستارة مخططة وملصقات عتيقة.

غرف أطفال

غرفة نوم رثية أنيقة للأطفال بجدران تان وأثاث عتيق وأغطية فراش باللونين الوردي والأبيض وأكاليل ومأدب وستائر متلألئة.

غرف أطفال

غرفة أطفال رثية أنيقة مع سرير معدني بمظلة وأزهار زائفة في كل مكان وبياضات أسرّة مزهرة وأثاث عتيق جميل.

غرف أطفال

غرفة أطفال رثية أنيقة مع جدران رمادية وأثاث رث أنيق ومصابيح وثريا زهرية وألعاب في سلال.

غرف أطفال

غرفة أطفال أنيقة عصرية مناسبة لفصل الشتاء مع وألواح خشبية وأثاث أبيض عتيق وفراش باستيل وثريا أنيقة.

غرف أطفال

غرفة أطفال رثية أنيقة بجدران خضراء فاتحة وسرير أطفال أخضر مع مظلة وفراش زهري وسلم للتخزين وزهور قماشية وألعاب عتيقة.

غرف أطفال

تتلاقى الأناقة الرثّة مع غرفة الأطفال البوهيمي بجدران محايدة وأثاث أبيض عتيق وأسرّة ووسائد مشرقة جدًا ومظلة فوق السرير.

غرف أطفال

حضانة رثية أنيقة بجدران وأثاث محايد وأسرّة مزهرة ومنسوجات وثريا من ورق الزغب.

غرف أطفال

غرفة نوم مشتركة أنيقة رثة مع جدار بيان الأزهار ، وأسرة معدنية ، وفراش وردي ، ومنضدة راقية وثريا كريستال.

غرف أطفال

غرفة نوم مشتركة أنيقة رثّة للأطفال مع أسرة معدنية بيضاء ومرآة كبيرة ومنصة صغيرة زرقاء وفراش زهري جميل.

غرف أطفال

غرفة نوم رثّة أنيقة للأطفال مع جدران مخططة وردية ، وسرير أبيض أنيق ، وبياضات أسرّة بأزهار الباستيل ، وستارة أرجوانية وثريا كريستالية.

غرف أطفال

غرفة نوم مشتركة للأطفال مع ورق حائط زهري وعوارض خشبية وأثاث عتيق وفراش وردي وخزانة ومرآة ذات إطار وردي.

غرف أطفال

غرفة أطفال علية رثية أنيقة مع جدار مخطط وردي وأثاث محايد ومنسوجات زهرية وردية وستارة مريحة للغاية

غرف أطفال

غرفة أطفال بيضاء رثية أنيقة مع أثاث أبيض وثريا وورق حائط زهري ورف مع ألعاب وسلال للتخزين

غرفة نوم علية رثية أنيقة مع ورق حائط مطبوع وأثاث ريفي وعتيق باللون الأبيض والباستيل والأزهار والفراش فوق السرير

غرف أطفال

عتيقة باللونين الوردي والأبيض تلتقي بغرفة الأطفال المتهالكة مع أثاث أبيض أنيق وثريا كريستالية وأسرّة وستائر وردية وجدار معرض جميل

غرف أطفال

غرفة أطفال أنيقة رث محايدة مع سرير أزرق فاتح وأثاث أبيض ومظلة مع أضواء وبعض الديكور العتيق

غرف أطفال

حضانة رثية أنيقة بجدران ملونة دافئة وسرير أطفال أبيض وأغطية فراش زهرية وزهرية وإكليل من الشرابة فوق السرير

غرف أطفال

غرفة أطفال أنيقة بألوان الباستيل مع جدران زهرية وأثاث بألوان الباستيل وأغطية فراش منقوشة بالزهور ولافتة ملونة فوق المساحة

غرف أطفال

غرفة أطفال أنيقة باللونين الوردي والأبيض مع أثاث أبيض وأسرّة وستائر زهرية ولمسات وردية وألعاب لطيفة

غرف أطفال

غرفة نوم بيضاء أنيقة مع أثاث أبيض راقي ومطبخ لعب وردي وثريا كريستالية وأضواء

غرف أطفال

غرفة نوم علية بيضاء أنيقة مع وسائد زهرية وجدار معرض ونبات بيان وأثاث أبيض وسجادة مخططة وألعاب

غرف أطفال

غرفة أطفال أنيقة باللونين الأبيض والأحمر مع منسوجات وردية اللون ومصابيح وأكاليل وثريا كريستالية وسرير معدني

غرف أطفال

غرفة أطفال رثية أنيقة بجدران وردية اللون ومصابيح ورقية ورقية وأغطية فراش زهرية ومنسوجات

غرف أطفال

غرفة نوم أنيقة ذات جدران صفراء وسرير أزرق وفراش زهري وإطارات فارغة وفراشات أنيقة للغاية ومشرقة.