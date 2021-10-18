الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة عصابة «البرنسيسة» بتهمة الإتجار بالبشر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 15 متهمًا شكلوا عصابة للإتجار بالبشر، واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب، تحت ستار العمل في مكتب “البرنسيسة” للعمالة المنزلية بخلاف الحقيقة وبهدف التربح من استغلال  والإتجاربالبشر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة

كشف قرار الاحالة  الصادر عن النيابة العامة  في القضية رقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1123 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، عن قيام المتهمين «ع.م»،  تعمل محامية حرة وصاحبة مكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «م.س»، 24 سنة، ويعمل موظف استقبال بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «ع.ع»، الشهير بـ«عادل المصري اللبناني»، 36 سنة، ويعمل طاهٍ، «إ.ع»، 36 سنة، موظف بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أ.ف»، 18 سنة، طالبة جامعة وموظفة بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أحمد.ع»، وشهرته بطوط، 19 سنة، ويعمل موظف بعيادة بالتجمع الخامس، «أ.أ»، 66 سنة، يعمل محامي حر، «ا.ح»، 52 سنة، يعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسي بإدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا، «م.ع»، 57 سنة، يعمل مستشار تسويق وإعلان، «ع.أ»، 52 سنة، بالمعاش، «ع.ف»، 50 سنة، «ف.م»، الشهير بـ«فرانك»، 87 سنة، صاحب شركة النيل للملابس، «ن.ق»، 56 سنة، بدون عمل، «م.ح»، 58 سنة، صاحب شركة الصالح للاستيراد والتصدير، «أ.م»، 39 سنة، مستشار تسويق إعلام بالشركة الدولية لتصنيع وتجميع السيارت، بإيواء واستخدام المجني عليهن 10 سيدات وفتيات، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف لديهن.

وأضاف أمر الاحالة   قيام المتهمين من الأولى إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان تزهمتها المتهمة الأولى تخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة «البرنسيسة» لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي برواتب مجزية وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن ومنهم المتهمين من السابع إلى الخامس عشر من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر.

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