الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم محاكمة عصابة «القنصل» للسفر بأوراق مزورة لإيطاليا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل  حكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة عصابة  شرعوا في تهريب الراغبين في السفر إلى دولة إيطاليا -هجرة غير شرعية- بتأشيرة وجواز سفر مزور مقابل 400 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

تفاصيل تزوير أوراق السفر إلى إيطاليا

وكشف قرارالإحالة أن المتهمين "ط. ا"، سائق ، 50 سنة، "م.ا"، 37 سنة، في غضون عام 2021  بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق علي المبالغ المالية والتحصل علي جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول علي تزوير  المستندات اللازمة للتهريب من اجل الحصول علي منافع مادية تقدر بـ 400 ألف جنيه.

 تفاصيل أمر الإحالة

وأضاف أمر الإحالة أنهما شرعا وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين(ر. ا، م. ع، ي. ع ، س. ع) بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه إلى المهاجرين للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها.

المهاجرين إيطاليا شقيقين عصابة هجرة غير شرعية جنايات المستشار

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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