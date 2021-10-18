اليوم.. محاكمة 4 أشقاء بتهمة البلطجة وترويع سكان مدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 4 أشقاء متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وإشهارالأسلحة في الطريق العام بهدف فرض السيطرة وترويع المواطنين وبث الخوف في نفوس سكان أحد شوارع منطقة مدينة نصر والتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

قرار الإحالة

كشف قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم الأشقاء الأربعة وهم " حسام.ج"، و" أشرف.ج"، و"عبد الهادى.ج"، وعبد الرحمن.ج"، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة، كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذة من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمه استدعت العلاج لمدة أكثر من21 يوما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.