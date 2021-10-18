الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 4 أشقاء بتهمة البلطجة وترويع سكان مدينة نصر

محاكمة
محاكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 4 أشقاء متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وإشهارالأسلحة في الطريق العام بهدف فرض السيطرة وترويع المواطنين وبث الخوف في نفوس سكان أحد شوارع  منطقة مدينة نصر والتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

قرار الإحالة

كشف قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم  الأشقاء الأربعة وهم " حسام.ج"، و" أشرف.ج"، و"عبد الهادى.ج"، وعبد الرحمن.ج"، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة، كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذة من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمه استدعت العلاج لمدة أكثر من21 يوما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

 

محاكمة 4 أشقاء البلطجة مدينة نصر جنايات القاهرة المستشار علاء الدين سليمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

الإقتصادية تنظر استئناف الطبيب عمرو خيرى فى واقعة «السجود لكلب»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

وزير النقل يستقبل وزير الدولة البريطاني لبحث سبل التعاون بالقطاعات المختلفة

اليوم محاكمة الشاعر أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي

إزالة  410 تعديًا على نهر النيل والمجاري المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها