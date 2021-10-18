«صحة كفر الشيخ»: فحص طلاب المدارس لاكتشاف أمراض سوء التغذية

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزاره الصحة بكفر الشيخ، عن بداية مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والنحافة بين طلاب المدارس الابتدائية والمعاهد الأزهرية بريف المحافظة.

وأكدت سلام أن المبادرة تستهدف 332862 طالبًا، حيث تم تخصيص 60 فريقًا من الإدارات الصحية ويتم المرور دوريًا على المدارس وعمل الفحوصات اللازمة من قياس نسبة الهيموجلوبين والطول والوزن وقياس كتلة الجسم ومن تثبت إيجابية نتائجه يتم متابعته وتحويله إلى عيادات التأمين الصحى وصرف العلاج بالمجان وتستمر المبادرة لمدة 60 يومًا.

ومؤخرا، اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية «الترزي» التابعة لمركز بيلا، والتي استمرت لمدة يومين، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة ضمت 12 عيادة لـ10 تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأنف والاذن والأسنان»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الآشعة المتنقلة، مشيرة إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1264 مترددًا، وخضوع 88 مريضًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ168 مريضًا وآشعة لـ26 مريضًا، وعمل تقارير طبية لـ11 مريضًا، وتحويل 36 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف «شنح» أنه جري خلال القافلة تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 848 زائرًا، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح لـ85 مواطنًا ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن).