الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة كفر الشيخ»: فحص طلاب المدارس لاكتشاف أمراض سوء التغذية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزاره الصحة بكفر الشيخ، عن بداية مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والنحافة بين طلاب المدارس الابتدائية والمعاهد الأزهرية بريف المحافظة.

وأكدت سلام أن المبادرة تستهدف 332862 طالبًا، حيث تم تخصيص 60 فريقًا من الإدارات الصحية ويتم المرور دوريًا على المدارس وعمل الفحوصات اللازمة من قياس نسبة الهيموجلوبين والطول والوزن وقياس كتلة الجسم ومن تثبت إيجابية نتائجه يتم متابعته وتحويله إلى عيادات التأمين الصحى وصرف العلاج بالمجان وتستمر المبادرة لمدة 60 يومًا.

ومؤخرا، اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية «الترزي» التابعة لمركز بيلا، والتي استمرت لمدة يومين، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة ضمت 12 عيادة لـ10 تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأنف والاذن والأسنان»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الآشعة المتنقلة، مشيرة إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1264 مترددًا، وخضوع 88 مريضًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ168 مريضًا وآشعة لـ26 مريضًا، وعمل تقارير طبية لـ11 مريضًا، وتحويل 36 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف «شنح» أنه جري خلال القافلة تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 848 زائرًا، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح لـ85 مواطنًا ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن).

الصحة الأطفال المدارس السمنة النحافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

محاكمة صاحب مطعم وربة منزل بتهمة استغلال طفلتها جنسيًا.. اليوم

الشرطة الصينية تطارد رجلا قتل جيرانه وكسب تعاطف الملايين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

«الچامبسوت» يسيطر على إطلالات نجمات الفن فى رابع أيام الجونة السينمائى (صور)

6 إصابات مؤكدة بكورونا فى مقاطعة شنشى شمال غربى الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها