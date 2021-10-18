الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيدنى تخفف قيود كورونا بعد ارتفاع معدلات التطعيم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

خففت أكبر مدينة في أستراليا، سيدني، مزيدًا من القيود بعد أسبوع واحد فقط من رفع الإغلاق الذي كان مفروضًا بسبب "كوفيد-19"، وسط ارتفاع في مستويات التطعيم.

وأدت زيادة التطعيم بشكل أسرع من المتوقع إلى تقديم موعد رفع المزيد من القيود عدة أيام، مع تصدر ولاية نيو ساوث ويلز معدل التطعيم اللازم بجرعتين وهو 80% في مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16 عامًا.

وكانت السلطات قد تعهدت بالبدء في تخفيف القيود مع وصول المعدلات إلى 70% و 80% و 90%.

ولن يكون لزامًا استخدام الكمامات في المكاتب، كما يمكن لعدد أكبر من الناس التجمع في المنازل وفي الهواء الطلق، في الوقت الذي تستعد فيه سيدني للتعايش مع "كوفيد-19" بعد قضاء فترات كبيرة من هذا العام خالية من الفيروس إلى أن تفشت سلالة دلتا في منتصف يونيو الماضي.

ويمكن لمتاجر البيع بالتجزئة والحانات وصالات الألعاب الرياضية استقبال مزيد من الرواد، بينما يمكن حضور عدد غير محدود من المدعوين حفلات الزفاف.
 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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