700 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 705 آلاف و534 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الأحد، إن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 20 مليونًا و925 ألفًا و569 شخصًا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليونًا و236 ألفًا و66 شخصًا.

وأفاد البيان بأنه تم تسجيل 269 إصابة جديدة بالفيروس، و198 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة من الإصابات العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 921 ألفًا و628 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 921 ألفا و430 حالة، بنسبة تعاف بلغت 97.8%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفًا و544 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5%.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.