سيدنى تخفف مزيدا من قيود الجائحة بعد ارتفاع نسب التطعيم

خففت مدينة سيدني أكبر مدينة في أستراليا مزيدا من القيود، بعد أسبوع واحد فقط من رفع الإغلاق، الذي كان مفروضا بسبب فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع في مستويات التطعيم، وفقا لفرانس برس.

وعاد آلاف الأطفال إلى المدارس في سيدني، الاثنين، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من التعلم في المنزل.

وأدت زيادة التطعيم بشكل أسرع من المتوقع إلى تقديم موعد رفع المزيد من القيود عدة أيام، مع تصدر نيو ساوث ويلز معدل التطعيم اللازم بجرعتين، وهو 80 في المئة في مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16عاما.

وكانت السلطات قد تعهدت البدء في تخفيف القيود مع وصول المعدلات إلى 70 في المئة و80 في المئة و90 في المئة.

ولن يكون لزاما استخدام الكمامات في المكاتب، كما يمكن لعدد أكبر من الناس التجمع في المنازل وفي الهواء الطلق في الوقت الذي تستعد سيدني للتعايش مع كوفيد-19، بعد قضاء فترات كبيرة من هذا العام خالية من الفيروس إلى أن تفشت سلالة دلتا في منتصف يونيو الماضي.

ويمكن لمتاجر البيع بالتجزئة والحانات وصالات الألعاب الرياضية استقبال مزيد من الرواد، بينما يمكن حضور عدد غير محدود من المدعوين حفلات الزفاف.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 240.44 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و102801.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 727758 - 44978170

الهند 451980 - 34053573

البرازيل 602669 - 21627476

المملكة المتحدة 138379 - 8365824

روسيا 431305 - 7958384

تركيا 67402 - 7628914

فرنسا 117245 - 7080375

إيران 123876 - 5773419

الأرجنتين 115660 - 5271361

إسبانيا 86974 - 4984386



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22738 - 2033737

37 ‬‬‬‬- المغرب 14537 - 941863

42 - الأردن 10865 - 840117

46 - الإمارات 2118 - 738372

47 ‬- تونس 25085 - 710773

50 - لبنان 8464 - 633355