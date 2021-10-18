«الصحة العالمية» تمنح التأهيل الأولى لأول لقاح لـ«الورم الحليمى»

قال مطور لقاح سيكولين المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، وهو أول لقاح تم تطويره ذاتيا في الصين، إنه حصل على التأهيل الأولي من منظمة الصحة العالمية.

وتشير هذه الخطوة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعطت اللقاح ختم موافقتها على السلامة والفعالية، وقد تصدره وكالات الشراء التابعة للأمم المتحدة حاليا، وفقا لجامعة شيامن.

تم تطوير سيكولين بشكل مشترك من قبل جامعة شيامن وشركة شيامن إنوفاكس للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، مما يجعل الصين ثالث دولة في العالم توفر إمدادا مستقلا من لقاح سرطان عنق الرحم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال تشانغ جيون الباحث بالجامعة وأحد الأعضاء البارزين في فريق أبحاث اللقاح، إنه "بجودة عالية" و"سعر منخفض"، من المتوقع أن يفيد اللقاح المزيد من النساء في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية بعد الحصول على التأهيل الأولي من منظمة الصحة العالمية.

وحاليا، دمجت بعض الأماكن في مقاطعات فوجيان وجيانغشي وسيتشوان وشاندونغ الصينية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم المجاني أو نفذت حملات تطعيم مجانية للفتيات من سن 9 إلى 14 عاما.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل 22 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19، وحالتي إصابة محليتي العدوى، يوم الأحد.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالتي الإصابة المحليتين بكوفيد-19 سُجلتا في شيآن، بمقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.

ولم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بكوفيد-19 يوم الأحد.

وحتى يوم الأحد الماضي، تم تسجيل 9422 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، غادرت المستشفيات من بينها 8958 حالة بعد تماثلها للشفاء، ولا يزال 464 شخصاً في المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وأضافت اللجنة أنه وحتى يوم الأحد الماضي، سجل البر الرئيسي الصيني 96546 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، غادرت المستشفيات من بينها 91394 حالة بعد التماثل للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصًا.

ويجري حاليا علاج إجمالي 516 حالة مؤكدة، واحدة منها في حالة خطيرة.

وتم تسجيل تسع حالات إصابة بدون أعراض يوم الأحد، منها سبع من خارج البر الرئيسي. وحتى يوم الأحد، كان هناك 360 حالة بدون أعراض تخضع للملاحظة الطبية في البر الرئيسي، منها 346 حالة وافدة.