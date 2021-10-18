البر الرئيسى الصينى يسجل 22 إصابة وافدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل 22 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19، وحالتي إصابة محليتي العدوى، يوم الأحد.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالتي الإصابة المحليتين بكوفيد-19 سُجلتا في شيآن، بمقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.

ولم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بكوفيد-19 يوم الأحد.

وحتى يوم الأحد الماضي، تم تسجيل 9422 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، غادرت المستشفيات من بينها 8958 حالة بعد تماثلها للشفاء، ولا يزال 464 شخصاً في المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وأضافت اللجنة أنه وحتى يوم الأحد الماضي، سجل البر الرئيسي الصيني 96546 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، غادرت المستشفيات من بينها 91394 حالة بعد التماثل للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصاً.

ويجري حاليا علاج إجمالي 516 حالة مؤكدة، واحدة منها في حالة خطيرة.

وتم تسجيل تسع حالات إصابة بدون أعراض يوم الأحد، منها سبع من خارج البر الرئيسي. وحتى يوم الأحد، كان هناك 360 حالة بدون أعراض تخضع للملاحظة الطبية في البر الرئيسي، منها 346 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم الأحد، أبلغت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن 12294 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك 213 حالة وفاة، و77 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، كما سجلت مقاطعة تايوان 16337 حالة، بما فيها 846 حالة وفاة.

وغادر إجمالي 11992 شخصاً مستشفيات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد تعافيهم، و66 مريضاً في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و13742 مريضاً في تايوان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.