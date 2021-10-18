الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

فيسبوك تعتزم توفير 10 آلاف وظيفة داخل دول الاتحاد الأوروبى

فيسبوك
فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي  أنها ستوفر 10 آلاف وظيفة جديدة لذوي المهارات العالية داخل الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للمساعدة في بناء ما يسمى بـ"ميتافيرس".
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جاء في بيان لنيك كليج نائب الرئيس للتخطيط والعلاقات العامة في فيسبوك  "أن الشركة تتعاون مع آخرين لتطوير "مرحلة جديدة من التجارب الافتراضية المترابطة باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز أو "ميتافيرس" وهو مصطلح يستخدم لوصف العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.


وذكر البيان: "إن الميتافيرس لديها القدرة على المساعدة في إتاحة الوصول إلى فرص إبداعية و اجتماعية واقتصادية جديدة. وسوف يقوم الأوروبيون بتشكيلها بشكل أفضل منذ البداية".
 

وقال كليج، نائب رئيس وزراء بريطاني سابق، إن الاستثمار كان بمثابة "تصويت على الثقة في قوة صناعة التكنولوجيا الأوروبية"، مشددًا على أن أوروبا "مهمة بشكل هائل لفيسبوك".
 

وتابع أنه "بالإضافة إلى المواهب التقنية الناشئة، فإن الاتحاد الأوروبي يلعب أيضا دورا مهما في تشكيل القواعد الجديدة للإنترنت. ويقود صانعو السياسة الأوروبيون الطريق للمساعدة في إدخال القيم الأوروبية مثل حرية التعبير والخصوصية والشفافية و حقوق الأفراد في "الأعمال اليومية للإنترنت".
 

وتتعرض الشركة الأمريكية لضغوط على المستوى الدولي.

و كان مدير إنتاج سابق بشركة فيسبوك قد وجه في أوائل  أكتوبر الجاري اتهاما للشركة بعدم الشفافية الكافية بشأن احتمالية تسبب الشبكة في إحداث ضرر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.
 

وردت فيسبوك بأن الشبكة على الإنترنت تعمل كل يوم على إيجاد توازن بين حق المليارات من الناس في حرية التعبير وبين بيئة آمنة للمستخدمين.

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