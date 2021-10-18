فاوتشى: غير المحصنين قد يتسببون فى موجة خامسة من كورونا

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية، إن المواطنين الأمريكيين غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في التصدي للجائحة، بما قد يتسبب في موجة خامسة من الفيروس.



وأضاف فاوتشي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه ما زال بالولايات المتحدة 66 مليونا من الأمريكيين المؤهلين لتلقي اللقاح ولكنهم غير محصنين منبها إلى أن تحقيق النجاح في جهود مقاومة الفيروس يعتمد على كيفية زيادة أعداد متلقي اللقاح.



وأوضح أنه يمكن تفادي حدوث موجة خامسة من الجائحة شريطة أن يتلقى المزيد من الأشخاص جرعات اللقاح وعندئذ لا يأتي فصل شتاء آخر والجائحة مستمرة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.