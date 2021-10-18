الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: غير المحصنين قد يتسببون فى موجة خامسة من كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية، إن المواطنين الأمريكيين غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في التصدي للجائحة، بما قد يتسبب في موجة خامسة من الفيروس.


وأضاف فاوتشي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه ما زال بالولايات المتحدة 66 مليونا من الأمريكيين المؤهلين لتلقي اللقاح ولكنهم غير محصنين منبها إلى أن تحقيق النجاح في جهود مقاومة الفيروس يعتمد على كيفية زيادة أعداد متلقي اللقاح.


وأوضح أنه يمكن تفادي حدوث موجة خامسة من الجائحة شريطة أن يتلقى المزيد من الأشخاص جرعات اللقاح وعندئذ لا يأتي فصل شتاء آخر والجائحة مستمرة.


كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

قدم الولايات المتحدة حصن تهديد البيت الأبيض تلقى امريكية زيادة تصريحات فيروس كورونا الأمريكي الطب روس كورونا ليون مستشار المواطنين تحقيق الأمريكيين التصدي تسب مستمر هدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

محمد أبوبكر: آية من القرآن الكريم تحل محل سورة الواقعة فى جلب الرزق

منة فضالى: ممكن أتجوز داعية

طالب يقتل مقاول بسبب علاقة آثمة مع والدته فى البحيرة

دراسة: ارتفاع معدل وفيات مرضى الزهايمر خلال جائحة كورونا

ارتفاع سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين لدى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها