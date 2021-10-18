بيع 3 صقور بـ30 ألف دولار فى مزاد النادى السعودى

بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 261 ألف ريال سعودي (69585 دولارا) ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشر من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، في بلدة ملهم شمال مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيع الصقر الأول وهو فرخ شاهين بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بـ87 ألف ريال، أما الصقر الثالث فقد بيع بمبلغ 114 ألف ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد عملية البيع والشراء التي يجريها نادي الصقور السعودي، يتم إصدار شهادة تصدير للصقور، بالإضافة إلى تركيب السوار الإلكتروني لهم، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

وعلى صعيد آخر، قدمت المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ما يقرب من ملياري دولار أمريكي، لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج، جرى من خلالها تنفيذ 631 مشروعا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية والتمور ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز وتوفير الاحتياجات التغذوية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المجاعة وفقدان الأمن الغذائي تشكل في الدول المحتاجة والنامية أحد أبرز المخاطر التي يسعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مكافحتها، كونها تهدد حياة الملايين من الناس، وتعد أحد أكثر مسببات الوفيات في العالم، متجاوزة بذلك العديد من الأمراض الفتاكة والفيروسات الخطيرة ذات الانتشار الواسع، بما فيها فيروس كورونا، وفقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الجانب، إضافة إلى ما تسببه من موجات نزوح جماعي وتأجيج للنزاعات والصراعات.

وحظى اليمن بالنصيب الأوفر من المشاريع الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعا، شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز بقيمة تجاوزت مليارا و500 مليون دولار أمريكي، منها مساهمات بقيمة 244 مليون دولار قدمت خلال العام الجاري عبر برنامج الأغذية العالمي؛ تستهدف أكثر من 13 مليون مستفيد شهرياً من الفئات الأكثر ضعفاً.