الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 7 مقاهٍ وكافيهات ومصادرة 29 «شيشة» فى كفر الزيات

غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي

أعلن علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء أمس الأحد، عن تمكنه بمساعدة الشرطة، من إغلاق وتشميع 7 مقاهٍ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 29 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

 

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وعلى صعيد مواز، قامت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، وذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأسفرت الحملات عن مصادرة 13 شيشة، وتحرير 152 محضرًا متنوعًا ما بين "81 عدم ارتداء كمامة، 30 نظافة، 3 بيئة، 34 إشغال"، بجانب فض 4 سرادقات عزاء وأفراح، وتطهير 168 منشأة متنوعة.

 

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تراقب تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فى إطار المجهودات التي تبذلها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين الالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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