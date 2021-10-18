براعم كورال الأوبرا يرفعون لافتة «كامل العدد» فى حفل «الليلة الكبيرة» بالإسكندرية (صور)

أحيت فرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، حفلا ضخما، مساء الأحد، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وتدريب كل من الفنان أيمن مصطفى، الفنانة ندى غالب، الفنانة شمس إبراهيم والفنان على الخبيري، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

أقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، ووفق اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دار الأوبرا المصرية بكافة مسارحها والتي تشمل المرور من بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الأقنعة الطبية، والتباعد بين الأشخاص وفقا لاستيعاب المسرح.

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

بدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، وتضمن برنامجًا مميزًا، يضم باقة رائعة من أجمل أغاني الأطفال منها «يوم إجازتنا، ميدو، أصحابي وصاحباتي، توت توت، وكاكي كاك».

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

وفي الفاصل الثاني من الحفل قدم براعم الأطفال رائعة كل من صلاح جاهين وسيد مكاوي"أوبريت الليلة الكبيرة" والذى قدم منذ عقود ليصور فيه واحدًا من أهم ملامح الحياة المصرية "المولد" والذي ظهر بعرائس مبهجة تحمل ملامح مصر وحكايات لا تنتهى ليقدما صورة فنية كاملة.

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

وقدمت الفرقة استعراضًا شاملًا من خلال 13 شخصية حول ليلة كاملة من ليالى التراث الشعبي، حولوا فيها الواقع لرموز، فبقيت الليلة الكبيرة حية منذ ميلادها فى مايو 1961 وحتى اليوم، مما جعل الأوبريت خالدًا، ومعبرًا عن تراث شعبي أصيل.

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

براعم كورال أوبرا الإسكندرية

الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2009، ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، وقدم الكورال مجموعة الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة وقد رفع شعار"كامل العدد"فى كل حفلاته.

الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2009، ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، وقدم الكورال مجموعة الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة وقد رفع شعار "كامل العدد" فى كل حفلاته.