كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

ألقي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري كلمة مختصرة خلال حفل جائزة إيرث شوت "Earthshot" المقام في العاصمة الإنجليزية لندن لوضع حلول لإصلاح البيئة في كوكب الأرض، بحضور الأمير ويليام.

وأكد صلاح خلال كلمته على ضرورة تقديم حلول مبتكرة لإصلاح كوكب الأرض، محذرًا من التلوث المائئ خلال القرن الحالي، معلقًا: "بنهاية هذا القرن، من الممكن أن تكون كمية البلاستيك في الماء أكبر من السمك".

كان الأمير ويليام دوق كامبريدج، وجه الدعوة لـ محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد المنتخب المصري إلى جانب عدد من أهم المشاهير في العالم لحضور حفل جائزة "إرثشوت" الذي يقام للمرة الأولى بالعاصمة البريطانية لندن.