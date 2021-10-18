الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

جنبلاط عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: البيطار استدعى فئة معينة وهذا خلل إجرائى

وليد جنبلاط
وليد جنبلاط

وصف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، قرار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار "استدعاء وزراء دون آخرين للتحقيق" بأنه "خلل إجرائي".

 

ونقلت قناة "الجديد" عن جنبلاط قوله: "طالبت منذ سنة بتحقيق دولي حول انفجار المرفأ".

 

وأضاف: "البيطار طلب استدعاء فئة معينة ولم يطلب كل الناس وهذا خلل إجرائي، فكان من المفترض استدعاء كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس إلى أصغر موظف لكي يكون هناك تساو".

 

وتزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لـ"ثورة 17 تشرين"، قال: "من يحاولون أن يتماشوا مع الثورة ويقولون إنهم من الجدد نقول لهم (لا) فأنتم جزء من هذا النظام".

 

وعن الأصوات المطالبة بالفيدرالية، اعتبر جنبلاط أن هذا الطرح يعني "تقسيم وتدمير البلد"، مضيفا: "خبروني بين وين ووين وكل البلد 10452 كلم مربع.. خبروني كيف بتركب معكم".

 

وفي ما يتعلق بأزمة الوقود، أشار إلى أن "المازوت المدعوم الوحيد هو المازوت الإيراني، وأي بلدية تطلب المازوت الإيراني نقول أهلا وسهلا، لكن الكميات المتوافرة منه قليلة".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بلبنان، تسجيل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 562 مقيمًا و12 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 633 ألفا و355 حالة.

 

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8419 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث، وبلغ عدد الحالات المكررة 37 حالة.

 

وتلقى 6869 شخصا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، فيما تلقى 9327 شخصا على الجرعة الثانية أمس.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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