الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الرئيس الجزائرى: فرنسا تركت لنا أرضا ملوثة وضحايا ومفقودين

عبد المجيد شيخي،
عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري

قال عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري المكلف بشؤون الذاكرة، إن فرنسا لم تعط أي وضع قانوني للجزائر خلال فترة استعمارها.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف "شيخي": "فرنسا تركت لنا أرضا ملوثة، وضحايا ومفقودين، رغم أن القانون الدولي فرض عليها ترك الجزائر نظيفة".

وتابع أن "الفرنسيين جاؤوا إلى الجزائر ليطبقوا سياسة الإبادة وتدمير الأمة والدولة الجزائرية".

وأردف قوله: "فرنسا التي تتغنى بالعدالة والديمقراطية كانت تأمر بالقتل".

 وكانت وزارة الاتصال الجزائرية أعلنت السبت، أن "الجزائر ستلاحق فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و286.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد حالتي وفاة جديدتين بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و872. 

وإشارت الوزارة إلى تماثل 71 مريضًا للشفاء ليصل بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء أكثر من 140 آلفًا، فيما يتواجد 13 مريضًا في العناية المركزة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة، أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

سياسة الجزائر الدولة الرئيس فرنسى سيون والد رئيس الرئيس الجزائرى الفرنسي مستشار مستشار الرئيس الجزائري مستشار الرئيس لدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

الصحة السورية: الإصابات بكورونا فى ازدياد والمشافى ممتلئة

تفاصيل مشاركة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بحضور الأمير ويليام (صور)

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يبحثون الإثنين العلاقات مع دول الخليج

الرئيس الفلسطينى: مستعدون لإجراء الانتخابات العامة إذا شملت القدس والضفة الغربية وغزة

فرقة ثابتة وأخرى متنقلة لتلقى لقاح كورونا بمركز الشُهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها