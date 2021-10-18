الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى: مستعدون لإجراء الانتخابات العامة إذا شملت القدس والضفة الغربية وغزة

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن استعداد السلطات الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة، على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال خلال استقباله وفدًا من القطاع الخاص ورجال الأعمال بمقر الرئاسة في رام الله: "إن الانتخابات العامة مطلب وطني فلسطيني ونحن من بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، ونحن مستعدون وبشكل فوري لإجرائها على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ودون القدس لن تكون هناك انتخابات".

وأضاف: "لقد طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، وقد تمت المباشرة في عملية الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها المحدد قبل نهاية هذا العام".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن "هناك اجتماعات قادمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللجنة المركزية لحركة فتح، سنبحث فيها الخيارات الفلسطينية، وما هو المناسب للحفاظ على حقوقنا الوطنية، وسيكون لدينا ما نقوله للجميع".

و على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،  عن تسجيل 9 حالات وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 96.2%، ونسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 64 مصابًا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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