الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور وزيرة التجارة.. ختام الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد

الملتقى التسويقى
الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد

تختتم محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية والذي أقيم بالمحافظة لمدة ثلاث أيام بمشاركة 91 عارض على مستوي الجمهورية وبعض الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادى الجديد والتي بلغت 151 ألف طن بموسم 2020 بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى 2.5 مليون نخلة.

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الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات خاصة، أن ختام الملتقي التسويقي الأول للتمور بالمحافظة، سيكون بحضور السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وبعض المحافظين وسفراء الدول العربية والأجنبية ونواب الوادي الجديد ولفيف من القيادات الشعبية ورجال الأعمال والأهالي.

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الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد

وأضاف محافظ الوادي الجديد أنه تقرر تنظيم مسابقة، لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى، فضلا عن إقامة بعض الفعاليات الثقافية.

 

انطلقت فعاليات الملتقى التسويقي المصري للتمور يوم السبت الماضي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، خلال الفترة من (16 إلى 18 أكتوبر) الجاري برعايةٍ كريمةٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

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الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأن استضافة المحافظة للملتقى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالمحافظة، حيثُ بلغت إنتاجية المحافظة من التمور ١٥١ ألف طن بموسم ٢٠٢٠ بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى ٢.٥ مليون نخلة، لافتًا إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

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الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد

وقام المحافظ بتفقد أجنحة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والشركات المنتجة والرعاة، البالغ عددهم ٩١ عارض على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، مشيراََ إلى أن الملتقى يستهدف زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى لتشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالمياً.

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الملتقى التسويقى للتمور بالوادى الجديد
تختتم محافظة الوادي الجديد فعاليات الملتقى التسويقي للتمور المصرية وزارة التجارة والصناعة المبادرة الرئاسية نخيل سفراء الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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