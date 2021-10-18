الشرطة الفلسطينية: مُحَطم أسود دوار المنارة مضطرب نفسيًا

قالت الشرطة الفلسطينية، إن الشخص الذي قام بتكسير أسود دوار المنارة، مضطرب نفسيًا.



وقال المُتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن إدارة المباحث العامة توصلت إلى أن المُتهم يتعاطى المخدرات منذ عدة سنوات وصادر بحقه أمر حبس لعدم سداد دين.



وأضاف ارزيقات أنه تم الإستعانة برئيسة وحدة الطب النفسي في وزارة الصحة لتفحصه نفسيًا، وتبين لها أنه يُعاني من إضطرابات نفسية وبحاجة للعلاج وقام بفعلته تحت تأثير اضطراب نفسي.



وكان الشاب قد حطّم صباح الأحد، رؤوس تماثيل الأسود في دوار المنارة بوسط رام الله، قبل أن تعتقله الشرطة.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 9 حالات وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 96.2%، ونسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 64 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.