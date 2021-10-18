الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أركان البحرية الهندية: علاقاتنا الاستراتيجية تزايدت مع الولايات المتحدة

سلاح البحرية الهندي
سلاح البحرية الهندي

أكد رئيس أركان سلاح البحرية الهندي الأدميرال كارامبير سينج، اليوم، أن العلاقات الاستراتيجية مع البحرية الأمريكية شهدت تزايداً خلال الأعوام القليلة الماضية.


جاء ذلك في أعقاب لقاء رئيس أركان سلاح البحرية الهندي مع رئيس عمليات البحرية الأمريكية الأدميرال مايك جيلداي الذي يقوم حاليا بزيارة للهند تستغرق خمسة أيام.


وقال الأدميرال كارامبير سينج - في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر / تويتر/ - إن لديه ثقة في أن التواصل بين الجانبين سيمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى أعلى.


ومن جانبه، فإن رئيس عمليات البحرية الأمريكية أكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، وأن بلاده تعتبر الهند واحدة من شركائها الذين ترتبط بهم بعلاقات وثيقة.


ومما يذكر أن الأدميرال الأمريكى اجتمع أيضا مع قائد القيادة البحرية الغربية الهندية نائب الأدميرال هاري كومار، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك، وأن الجانبين أكدا مجددا تنامي مستوي التعاون البحري والشراكة بين البلدين.

 

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 14 ألفًا و146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ أكثر من سبعة أشهر.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونا و 67 ألفًا و719 حالة، ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 144 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 452 ألفًا و 124 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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