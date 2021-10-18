تموين كرداسة: 105 أفرع لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين

أكد المهندس عاطف محمد مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن إجمالي مشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمراحل الثلاثة بلغ نحو 105 أفرع لمشروع جمعيتي لتوفير السلع التموينيه وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة.

وقال مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريح لـ"الدستور"،أن مشروع جمعيتي من المشروعات الهامة والضرورية التي تقوم بتوفير السلع التموينية والسلع الأساسية وغير الأساسية والغذائية وغيرها لمنظومة التموين الجديدة و فارق نقاط الخبز والتي يتم استلامها من مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وافقا للاستعاضات الشهرية التي تصل إلى ثماني استعاضات شهريًا وحسب قيمة التأمين بحد أدنى 4000 جنيه.

وقال مدير إدارة تموين كرداسة التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن مشروع جمعيتي يوفر فرص عمل للشباب ما بين فرصتين إلى ثلاثة فرص عمل للشباب، حيث جاري حاليا معاينات المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين وتقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بعمل المعاينات بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وفقا للشروط التي يتم وضعها من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أقرب مسافة بين بدال وأخر لا تقل عن 500 متر ومساحة كل محل لا تقل عن 30 مترًا.

وأضاف مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن مشروع جمعيتي هو أكثر انتشارا وتوسعا في شبكة التجارة الداخلية والتي تهتم بها وزارة التموين وتعمل بالتوازي مع مائة بدال تمويني يقوم بالإشراف عليه خمس مكاتب تموينية داخل الإدارة التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وأضح مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هذا المشروع لشباب الخريجين من المشروعات التي أثبتت نجاحها في توفير السلع لتكفي احتياجات المواطنين ولتكون أقرب إلى محال إقامتهم.