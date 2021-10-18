كورونا بالدول العربية: انخفاض واضح فى عدد الإصابات

سجلت عدد من الدول العربية انخفاضا واضحا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.



ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 841 ألفا و 489 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، شفاء 1222 حالة، ليصل العدد الإجمالي لمتعافين إلى 815 ألفا و403 حالات، وتسجيل 14 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10879 وفاة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3823481 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3415029 شخصا.



وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 269 إصابة جديدة، و198 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة ارتفع إلى 921 ألفا و628 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 921 ألفا و 430 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.8 %، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و544 حالة، بنسبة قدرها 1.5%.



وفي الكويت سجلت وزارة الصحة الكويتية 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 412332 ألفا و 332 حالة.



وأوضحت الوزارة، شفاء 39 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين 409 آلاف و 308 حالات، مبينا أن نسبة مجموع حاالت الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 27ر99 %، مع تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 2457 .



وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع



إجمالي الإصابات إلى 36677 بينما تم تسجيل 32 مصابا لتبلغ حالات الشفاء 35456، فيما بلغ إجمالي الوفيات 788.



أما الجزائر فأعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٣ وفيات ، فيما تماثل ٧١ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٥ آلاف و٢٨٦ حالة؛ من بينها ٨٧ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٠ ألفا و٧٥٨ شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨٧٢ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٣ مريضا في العناية المركزة.



كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٨ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و سجلت ٣ ولايات 10 حالات فما فوق.



