دراسة: وباء كورونا يؤثر على الصحة النفسية للطلاب

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها وكالة العلوم والتعليم العالي في كرواتيا أن وباء "كورونا" يؤثر على الصحة النفسية للطلاب؛ لكنه، في الوقت نفسه، عزز أيضًا من الوعي بأهمية التواصل الاجتماعي والتعلم الذاتي.

وأُجريت الدراسة على ما يقرب من 4300 طالب جامعي على جميع المستويات من جميع أنحاء كرواتيا. كما طُلب من طلاب الدراسات العليا إكمال الاستبيانات الإلكترونية.. بحسب ما أورده موقع (توتال كرواتيا نيوز).

وقالت مديرة وكالة العلوم والتعليم العالي بالإنابة جاسمينا هافرانيك إن المسح كشف أن الاختلاط البشري ليس له بديل، ولهذا من المهم العودة إلى الدراسة وجهًا لوجه مع الالتزام في الوقت نفسه بالإجراءات الوقائية طوال فترة الوباء.

وكشفت الدراسة أن أكثر من 35٪ من المشاركين فضلوا التعلم داخل الفصول الدراسية خلال العام الدراسي الحالي، بينما قال 29٪ آخرين إنهم يفضلون الدراسة "أون لاين" عبر الإنترنت.

وبالنسبة للتطعيم ضد فيروس" كورونا"، أشار 60٪ ممن تمت مقابلتهم إلى إنهم لن يدعموا التطعيم الإلزامي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بينما قال 25٪ من الطلاب إنهم سيفعلون ذلك.

وأظهرت الدراسة عن مستو كبير من عدم الشعور بالرضا بين الطلاب عن حياتهم مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث قال 59٪ منهم إنهم أقل رضا عن فترة ما قبل "كورونا".

كما سلطت الضوء أيضًا على أن الوباء قد قلل من الشعور بالانتماء بين مجتمع الطلاب حيث قال 73٪ من الطلاب إنه لم تتح لهم فرصة مقابلة أشخاص جدد كما كان من قبل، موضحة أنه في حياة ما بعد الجائحة، يتطلع غالبية الطلاب بنسبة تصل إلى 71٪ إلى التواصل الاجتماعي مع زملائهم دون قيود، كما يتطلع الكثير منهم إلى عدم ارتداء أقنعة الوجه.