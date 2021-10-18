دوق كامبريدج: لا شىء مستحيل للبيئة واختياراتنا ستحدد مصير كوكب الأرض

أكد الأمير وليام دوق كامبريدج، أن تحديد مصير كوكبنا في الألف سنة القادمة سيتم عن طريق اختياراتنا، قائلًا: "نحن على قيد الحياة في أكثر الأوقات أهمية في تاريخ البشرية. الإجراءات التي نختارها أو نختار عدم اتخاذها في السنوات العشر القادمة ستحدد مصير كوكب الأرض للألف القادمة".



ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، حفل "إيرث شوت" للبيئة والذي شارك فيه الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ودوقة كامبريدج، والممثلات إيما طومسون، وإيما واتسون وديفيد أويلوو، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.



وأضاف وليام "للبشرية سجل حافل في القدرة على حل ما لا يمكن حله. العديد من الإجابات موجودة بالفعل. لكننا نحتاج إلى الجميع - من جميع أجزاء المجتمع - لرفع طموحهم في إصلاح كوكبنا".



بدوره، ثمن ولي العهد البريطاني، دوره نجله وليام في الالتزام المتزايد بالبيئة والطموح الجريء لجائزة إيرث شوت، حيث يمنح دوق كامبريدج مليون جنيه استرليني لكل فائز من أول خمسة بجائزة "إيرثشوت" الافتتاحية.



وأضاف: "كعالم، نحن بحاجة إلى العمل معًا لإلهام المستقبل المستدام الذي نحتاجه بشدة، وإعادة تخيله وبناءه. على مدار العقد المقبل، مع وضع الأجيال القادمة في الاعتبار، ستساعدنا جائزة إيرث شوت ومرشحوها الملهمون. نحن الأن نبحث عن الحلول المبتكرة".



وتشمل فئات جائزة إيرث شوت تطوير مشاريع "مؤثرة ومستدامة" لمشاكل الأرض البيئية في فئات العمل المناخي، وإحياء المحيطات، ونظافة الهواء، والحياة الخالية من النفايات، واستعادة الطبيعة وحمايتها.

و علي صعيد آخر ، وجه الأمير البريطاني وليام انتقادا مستترا لأصحاب المليارات المنخرطين في سباق سياحة

الفضاء، قائلا إن "أعظم العقول" في العالم يجب أن تركز بدلا من ذلك على حل المشكلات البيئية التي تواجه الأرض.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بثتها انتقد وليام على ما يبدو جيف بيزوس، أغنى أغنياء العالم، وإيلون ماسك والبريطاني ريتشارد برانسون، الذين تؤذن مغامراتهم المتنافسة ببداية عصر جديد من الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.

وقال وليام عن سباق الفضاء "نحن بحاجة لأن ينصب تركيز بعض من أعظم عقول العالم على محاولة إصلاح هذا الكوكب وليس على السعي لإيجاد المكان التالي (غير الأرض) للذهاب إليه والعيش فيه".

وجاءت تصريحاته بعدما تحدث ماسك عن بعثاته إلى المريخ، ووصف بيزوس أولى رحلاته الفضائية في يوليو تموز بأنها تندرج في إطار مد طريق إلى الفضاء "كي يتسنى لأطفالنا وأطفالهم بناء مستقبل".

وقال بيزوس الذي احتفل أمس الأربعاء بإرسال نجم ستار تريك وليام شاتنر إلى الفضاء في مركبته نيو شبرد "ينبغي لنا فعل ذلك لحل المشكلات هنا على الأرض".