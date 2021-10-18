طالب يقتل مقاول بسبب علاقة آثمة مع والدته فى البحيرة

تمكنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة مقاول عمال عثر عليه مقتولًا وملقى أمام أحد المنازل بقرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، حيث تبين قيام «م.ع » طالب جامعي بطعنه بسكين حتى أرداه قتيلًا بعد أن ضبطه في وضع مخل مع والدته داخل حجرة نومها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، من أهالي قرية النجاح بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر غارقًا في دمائه وبه عدة طعنات نافذة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة بدر لمكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الجثة لشخص يدعي" أحمد . م . و س" ٣٢ عامًا، مقاول عمال ومقيم كفر ربيع - تلا منوفية، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمركز كوم حمادة التي باشرت التحقيق مع المتهم .

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، ارتباط المجني عليه بعلاقة أثمة مع والدة المتهم تطورت عقب وفاة الزوج منذ حوالي شهرين، والذي كان دائم التردد عليها بمسكن الزوجية، حيث كان يستغل غياب نجلها في العمل وعدم وجود أحد، ويقيم معها علاقة آثمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بدر بضبط المتهم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه تحريات المباحث اعترف بارتكاب الجريمة.

وأمر المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة، بنقل الجثة مشرحة مستشفى بدر المركزي، وانتداب الطب الشرعي وتكليف المباحث الجنائية بالتحري حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.