انطلاق الحملة القومية للكشف عن أمراض سوء التغذية بأسوان (صور)

انطلقت الحملة القومية للكشف عن أمراض سوء التغذية «السمنة والنحافة المرضية والتقزم» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف على تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى محافظة أسوان في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وقامت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة بالمرور على ٢٤ مدرسة خلال اليوم الأول، وتم فحص ٣٢٢٤ تلميذًا، وتستمر الحملة لحين الانتهاء من فحص ٢٢٢,٧١٠ تلميذًا هم تلاميذ المدارس الابتدائية البالغ عددها ٥٧٠ مدرسة على مستوى محافظة أسوان.

وتهدف المبادرة إلى فحص جميع أطفال المدارس من ٦ سنوات وحتى ١٢ عامًا، على أن يتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي للعلاج مجانًا.

وعقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، صباح اليوم، بمقر نقابة المعلمين بدراو الاجتماع الدورى الشهري لمجلس الأمناء، وهو الاجتماع الأول للمجلس في العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد بشير صالح رئيس مجلس الأمناء ومديري العموم بالمديرية، وأعضاء مجلس أمناء المديرية.

الحملة القومية للكشف عن أمراض سوء التغذية

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور وتقديم الشكر للجميع على تلبية الدعوة، وبالمثل أثنى مجلس الأمناء على الجهد المبذول من تعليم أسوان هذا العام لبداية العام الدراسي، مؤكدين على أن أسوان تشهد طفرة تعليمية كبرى، ثم بدأت فعاليات الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه، بعدها تم مناقشة مقترحات الطلبات المقدمة من بعض المدارس، ثم تم مناقشة خطة تفعيل مجلس الأمناء وزيادة دوره للنهوض معًا بالعملية التعليمية داخل أسوان.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من أجل حل بعض مشكلات الكثافة وعجز المعلمين، وتم تكريم أحد عشر من مديرى المدارس المتميزين الذين قاموا بتحهيز مدارسهم بشكل جيد للعام الدراسي الجديد من كافة الإدارات.

تم تكريم فاطمة محمد سليمان أمين معمل مدرسة الناصرية بنات، ایرین میشیل مرزوق مدير مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية بإدارة أسوان، أمانی مصطفی محمد مدير مدرسة عبدالعزيز مركب الابتدائية بإدارة أسوان، وعلياء على أبو المجد مدير مدرسة عبدالعزيز مركب الإعدادية بإدارة أسوان، ونانسي عبدالمنعم الراوي مدير مدرسة عبدالعزيز مركب الثانوية، وسلوی عبدالراضي على مدير مدرسة الناصرية الاعدادية بنات إدارة أسوان التعليمية.

كما تم تكريم یحیی محمد صالح مدير مدرسة الشهيد مصطفى محمد إبراهیم (دراو بنين الابتدائية)، ومحمد عبدالعظیم أبوالفضل مدير مدرسة الشيخ مرسى الاعدادية بإدارة نصر النوبة، أحمد عبدالسيد إبراهيم مدير مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بإدارة كوم أمبو التعليمية، ويونس محمد السيد مدير مدرسة الشيخ عامر الابتدائية بإدارة إدفو، وعلاء عبده فضل مدير مدرسة النجاجرة الصباحية الابتدائية بإداراة كوم أمبو، نجوى سعد الدين مدير مدرسة كيما الثانوية بإدارة أسوان التعليمية.

الحملة القومية للكشف عن أمراض سوء التغذية

وبنهاية الاجتماع، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره وتحيته لدورمجلس الأمناء كشريك داعم لسياسات وقرارات المديرية وتطلعه للمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وكذلك قدم أعضاء المجلس الشكر لتعليم أسوان وعلى رأسه وكيل الوزارة على الجهد الملموس والمتميز خلال استعدادات العام الدراسي، متمنين للجميع التوفيق والسداد.