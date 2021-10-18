الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يناير المقبل.. بدء تسويق أسماك منتجات بحيرة ناصر بتخفيضات 30%

الأسماك
الأسماك

أكد عبد النبي لواش، مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في بداية شهر يناير المقبل سيتم استلام منتجات بحيرة ناصر من خلال الأسماك البلطي الأسواني الدباش الذي يطرح بسعر 33 جنيها، وأسماك الشبارة بسعر 20 جنيها وقشر البياض البلدي والبربوني والسردين  ومنتجات البحر الأحمر وقناة السويس وغير ذلك من المنتجات بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضاف “لواش”، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم الدفع بالمنافذ المتحركة  في المناطق التي تخلو من الخدمات التموينية، حيث يتم طرح الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة، بجانب طرح البقالة التموينية بأسعار مخفضة، وتشمل طرح السكر والأرز والزيت والمكرونة والتونة، وبنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الموسم الشتوي تزداد به نسبة الإقبال والمبيعات والقوة الشرائية إلى 80% مقارنة بالموسم الصيفي ومعدلات الاستهلاك وغير ذلك.

وأضاف أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك، أكبر منافس أمام القطاع الخاص في طرح جميع المنتجات الغذائية والتي على رأسها الأسماك الطازجة والمجمدة والمستوردة وغير ذلك، وطرح البقالة التموينية والسرعة الغذائية بأسعار مخفضة وطرح السلع التموينية وفارق نقاط الخبز في عدد من المنافذ الثابتة لتوفير احتياجات المواطنين من جميع السلع.

وتابع مدير إدارة المنافذ المتنقلة للشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة أن الشركة تستهدف المناطق في المدن الجديدة والمحافظات المجاورة.

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