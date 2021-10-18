عيد مولد نبى الرحمة يتصدر «تويتر» والمغردون: نحبك يا رسول الله

يتصدر هاشتاج عيد مولد نبي الرحمه تريند موقع "تويتر"، وتفاعل معه المغردون احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وحرصًا على مدح النبي، في تلك المناسبة الدينية.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج عيد مولد نبي الرحمة؟

عيد مولد نبي الرحمه يتصدر تويتر

علق محمد فهيم، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قائلًا: "صلوا على من كان لا يؤذي ولا يجرح أحد ، بل كان كلامه طيبًا للقلوب".

وعبر هاني الطوبجي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قائلًا: "رسول الله لم يعد لدينا سنن سوى حبك لم يعد لدينا أمل سوى شفاعتك تكاثرت علينا الغربان، فادعوا لنا الله أن يوفقنا ونعود إلى الرشد، رسول الله كل عام وأنت الرحمة".

بينما قال أحمد أشرف، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفًا صفًا، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برك وبحرك، وسائر خلقك".

"الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة كما يروج البعض أن الاحتفال به بدعة، وأنه لا يوجد أحد من الصحابة احتفل بمولده نعلم ذلك لكن نعتبر الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من باب الخير، فأين البدعه في ذلك؟ بهذه الكلمات عبر عادل، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على موقع "تويتر".

ومن الجدير بالذكر أن المولد النبوي من المناسبات التي ينتظرها الناس ببالغ الفرح، وبالكثير من الحلوى، فالكثيرون يبحثون عن موعد مولد النبي، حيث إن الاحتفال بميلاد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم -صلى الله عليه وآله وسل- وعن متى مولد النبي؟ فقد تحدد في يوم الإثنين من أكتوبر.