ارتفاع سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا، مع بدء رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء التباعد فى عدة مناطق منها مكة المكرمة.

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، ارتفع الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك CIB 4.17 للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وارتفع سعر الريال السعودي في بنك مصر، وسجل نحو 4.19 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

الأسواق

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، الجلسة باللون الأخضر، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ويسجل مستويات قياسية جديدة، وسط أداء إيجابي لجميع قطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.63% بمكاسب بلغت 74.25 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,773.36 نقطة.