4 خدمات رئيسية تقدمها التموين لأول مرة فى مجمعين متطورين ببورسعيد والشرقية

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكبر مجمعين نموذجيين متطورين أول مره في محافظتي بورسعيد والشرقية تماشيا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمواطنين وتقديم الخدمات على أكمل وجه حيث تضمنت الخدمات في إطار مشروع الرقمنة والميكنة الآلية وربطها بقاعدة بيانات موحدة وشملت:

أولا: الخدمات التموينية والتي تشمل استخراج البطاقات التموينية لأول مرة للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الاجتماعية وكبار السن وأصحاب المعاشات وبرنامج كرامة وتكافل والمرأة المعيلة ومحدودي الدخل الذي يتضمن 2400 جنيه لموظفي القطاع العام والخاص والحكومي وخدمات الفصل الاجتماعي عن الأسر وذويهم إلى بطاقة الأزواج واستخراج بطاقات بديلة عن المتوقفة وبدل التالف والمفقودة والنقل بين المحافظات وإضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها وفصل الزوجة عن أسرتها ودمجها إلى بطاقة زوجها وإضافة طفلين كمواليد جديدة بشرط ألا تزيد البطاقة عن أربع أفراد.

ثانيا: خدمات جهاز حماية المستهلك لتلقي الشكاوي من المواطنين والمستهلكين عن أي ممارسات تضر المستهلك والعمل على حلها.

ثالثا: خدمات مصلحة الدمغة والموازين لتلقي الشكاوي التي تضر المواطنين في المعايير أو الأوزان.

رابعا: خدمات السجل التجاري والعمل على استخراج السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وغير ذلك من الخدمات.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذين المجمعين النموذجين المتطورين من المجمعات المتطورة في الخدمات التي تشمل جميع الخدمات التموينية وخدمات السجل التجاري والعلامات التجارية و مصلحة الدمغة والموازين وخدمات جهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك تيسيرا علي المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية هذه المراكز النموذجية حيث يحتوي كل مركز نموذجي متطور من هذه المجمعات على أجهزة حاسب آلي و ساحة انتظار المواطنين بنسبة 60 % من إجمالي المساحة وهي معاملات أشبه بالمعاملات البنكية حيث يحصل المواطن على الخدمة في غضون 20 دقيقة بحد أقصى على خدمته.