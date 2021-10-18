الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

4 خدمات رئيسية تقدمها التموين لأول مرة فى مجمعين متطورين ببورسعيد والشرقية

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية  أكبر مجمعين نموذجيين متطورين أول مره في محافظتي بورسعيد والشرقية تماشيا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمواطنين وتقديم الخدمات على أكمل وجه حيث تضمنت الخدمات في إطار مشروع الرقمنة والميكنة الآلية وربطها بقاعدة بيانات موحدة وشملت: 

 

أولا: الخدمات التموينية والتي تشمل استخراج البطاقات التموينية لأول مرة للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الاجتماعية وكبار السن وأصحاب المعاشات وبرنامج كرامة وتكافل والمرأة المعيلة ومحدودي الدخل الذي يتضمن 2400 جنيه لموظفي القطاع العام والخاص والحكومي وخدمات الفصل الاجتماعي عن الأسر وذويهم إلى بطاقة الأزواج واستخراج بطاقات بديلة عن المتوقفة وبدل التالف والمفقودة والنقل بين المحافظات وإضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها وفصل الزوجة عن أسرتها ودمجها إلى بطاقة زوجها وإضافة طفلين كمواليد جديدة بشرط ألا تزيد البطاقة عن أربع أفراد.

 

ثانيا: خدمات جهاز حماية المستهلك لتلقي الشكاوي من المواطنين والمستهلكين عن أي ممارسات تضر المستهلك والعمل على حلها.

 

ثالثا: خدمات مصلحة الدمغة والموازين لتلقي الشكاوي التي تضر المواطنين في المعايير أو الأوزان.

 

رابعا: خدمات السجل التجاري والعمل على استخراج السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وغير ذلك من الخدمات.

 

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية  أن هذين المجمعين النموذجين المتطورين من المجمعات المتطورة في الخدمات التي تشمل جميع الخدمات التموينية وخدمات السجل التجاري والعلامات التجارية و مصلحة الدمغة والموازين وخدمات جهاز حماية المستهلك.

 

يأتي ذلك تيسيرا علي  المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية هذه المراكز النموذجية حيث يحتوي كل مركز نموذجي متطور من هذه المجمعات على أجهزة حاسب آلي و ساحة انتظار المواطنين بنسبة 60 % من إجمالي المساحة وهي معاملات أشبه بالمعاملات البنكية حيث يحصل المواطن على الخدمة في غضون 20 دقيقة بحد أقصى على خدمته.

وزارة التموين حماية المستهلك ميكنة المعاشات محدودي الدخل التجارة الداخلية معايير كفاءة بطاقات التموين بورسعيد التحول الرقم قاعدة بيانات موظفي القطاع العام السجل التجاري كرامة وتكافل مصلحة الدمغة والموازين الدمغة والموازين الرعاية الاجتماعية العلامات التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 4.4 درجة يهز المنطقة الشمالية الشرقية بأفغانستان

سر ظهور كائن فى البحر الأحمر بدون عين أو أذن

«الصحة»: تسجيل 871 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة وفاة

ناصر ترك يكشف أهم شرط لقبول الحج والعمرة لهذا العام

تأكيدًا لـ«الدستور».. الإعلان عن حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها