فيلم تماسيح النيل يدخل غرفه المونتاج ويعرض قريبا للجمهور

يقوم المنتج "راني مسحال" حاليا بإجراء أعمال المونتاج لفيلم " تماسيح النيل " للمخرج سامح عبدالعزيز استعدادا لتحديد موعد عرضه بالسوق السينمائي .



تماسيح النيل تدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.



الفيلم بطولة مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، بيومي فؤاد، ويزو، محمد جمعه، سليمان عيد ، بدريه طلبه ، سوزان نجم الدين.

الفيلم من تأليف لؤي السيد و إخراج سامح عبدالعزيز و إنتاج شركة دانا للانتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال .



‏‎ يذكر أن أخر أعمال شركة "دانا للانتاج والتوزيع الفني" فيلم 30 مارس بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.



‏‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما و التي تتمحور أحداثه حول البطل و الذي يعاني من مرض نفسي، و يتم اتهامه في جريمة حدثت في 30 مارس ، مما ياخذه في رحله لإثبات برائته و ذلك في إطار من الإثارة و التشويق .



جدير بالذكر تأسست شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London، أشتهرت الشركة بإنتاج أعمالًا فنية رائعة مثل أفلام رومانتيكا وليه يا بنفسج والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما تعاونت مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال، كما اكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة.