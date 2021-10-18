ارتفاع سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين لدى البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك، ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 18/10/ 2021، وسط حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية منذ مطلع الأسبوع الجاري.



سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 18-10-2021



وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 51.8136 جنيه و52.376 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 51.829 جنيه لـ 51.8977 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.2395 جنيه، وارتفع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء لـ 49.45 جنيه، وارتفع سعر البيع من 52.162 جنيه لـ 52.181 جنيه ، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" بلغ سعر الشراء 49.46 جنيه وبلغ سعر البيع 52.181 جنيه.



وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 49.1839 جنيه للشراء و52.1849 جنيه جنيه للبيع، كما سجل سعر دينار كويتي "تحويل" 49.1839 جنيه للشراء، و52.1849 جنيه للبيع.



وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية 48.445 جنيه للشراء، 52.196 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.246 جنيه للبيع.



وتعتزم دولة الكويت اتخاذ قرار وشيك بتخفيف إجراءات تقييد دخول البلاد التى فرضتها مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، لتشمل اتاحة استخراج تصاريح دخول البلاد بداية من أول نوفمبر المقبل، لتشمل جميع الأغراض التجارية.



وبحسب تقارير صحفية كويتية، فإن القرار المتوقع إعلانه عقب إجتماع الحكومة الثلاثاء المقبل يرجحه استقرار الوضع الصحي في البلاد مع انخفاض نسب الإصابة بوباء فيروس كورونا.



يشار إلى أن دولة الكويت تشهد انحسار ملحوظ فى أعداد إصابات ووفيات مواطنيها بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت صفر وفيات لليوم الرابع على التوالى بنهاية الاسبوع الماضى.