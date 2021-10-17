Earthshot.. صلاح يلتقى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون فى قصر أليكساندرا

ألقى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، كلمة على هامش حضوره حفل جائزة إيرث شوت "Earthshot" المقام في العاصمة الإنجليزية لندن، والتي تهدف إلى حل المشاكل البيئية؛ حيث كان الأمير ويليام دوق كامبريدج، قام بدعوة صلاح من أجل التواجد في الحفل، ليقدم جائزة ضمن جوائز الحفل.

وتطلق إيرث شوت حفلها السنوي الأول الذي سيقام كل عام حتى 2030 لتكريم الأشخاص المساهمين بالتنمية المستدامة للبيئة والمساعدة على الحد من التغيّر المناخي.

والتقى محمد صلاح مع الأمير ويليام دوق كيمبريدج وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

وتلقى محمد صلاح تحية الجماهير الحاضرة للحفل قبل إلقاء كلمته الذي حذر فيها من التلوث المائي خلال القرن الحالي، وعلق: "بنهاية هذا القرن، من الممكن أن تكون كمية البلاستيك في الماء أكبر من السمك".