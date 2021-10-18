الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالات رجالى مختلفة فى اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائى (صور)

شريف منير
شريف منير

توجه عدد من النجوم الرجال للسجادة الحمراء بإطلالات أنيقة في النسخة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي سيستمر حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، ويشارك فيه سينمائيون من  قرابة ٣٥ دولة.

جمال سليمان

جمال سليمان

حضر النجم الكبير جمال سليمان متألقا ببدلة كحلي غامق وارتدى تحتها قميص أبيض، وفضل النجم أن تكون بدلته بسيطة ومتوسطة المقاس ملائمة للفنان.

شريف منير

شريف منير

أطل النجم شريف منير علي السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة تضم أكثر من لون، حيث ارتدى جاكيت زهري أنيق وتحته قميص نيلي عليه رسومات وردية خفيفة، بالإضافة إلى بنطالون خريفي رمادي اللون.

حسن أبوالروس

حسن أبوالروس

يستمر الفنان حسن أبوالروس في إثارة الجدل في مهرجان الجونة السينمائي لليوم الرابع على التوالي بأزياءه الغريبة وارتدى هذه المرة بدلة بالأبيض والأسود برسمة غريبة وارتدى أسفلها تيشرت قطني.

 

جدير بالذكر أن الفنان حسن ابوالروس ظهر في مهرجان الجونة مع النجمة دينا الشربيني، وكان نفي خبر انفصاله عن زوجته في وقت سابق.


فعاليات  اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي 2021


ضم جدول عروض اليوم رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض الفيلم "ريش" الساعة 6.30 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وكان فيلم "ريش" قد فاز الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

 

وتم عرض في قاعة أوديماكس فيلم "مورينا" إنتاج كرواتيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة 3.30 مساء، وبعده يعرض برنامج الأفلام القصيرة الساعة 6:15 مساءً.


فيما تم عرض اليوم 4 أفلام في قاعة "سى سينما 1"، هي فيلم "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى وإنتاج مصر المشارك فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الساعة 12.15 مساء.

أزياء مثيرة للجدل في مهرجان الجونة أزياء رجالي في مهرجان الجونة شريف منير حسن ابو الروس جمال سليمان

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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إطلالات رجالى مختلفة فى اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائى (صور)

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